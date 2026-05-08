Papa Leone XIV a Napoli | il bagno di folla al Lungomare l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del Plebiscito

Papa Leone XIV ha fatto visita a Napoli, arrivando con circa 45 minuti di anticipo. Si è recato al Lungomare, dove ha ricevuto un grande afflusso di fedeli, e ha reso omaggio all’ampolla del sangue di San Gennaro. In piazza del Plebiscito si sono radunate circa 30.000 persone. Il Papa ha anche descritto Napoli come una città ricca di colori, bellezza e sofferenze.

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Papa Leone XIV arriva con tre quarti d’ora di anticipo, bacia l’ampolla del sangue del Santo Patrono e descrive Napoli come «una città dai mille colori, abitata da bellezza e segnata da sofferenze». Toccante l’incontro con la madre del piccolo Domenico Caliendo. Con circa tre quarti d’ora di anticipo rispetto al programma ufficiale, Papa Leone XIV è atterrato in elicottero alla Rotonda Diaz, accolto dall’entusiasmo dei fedeli che affollavano il Lungomare di Napoli. Da lì il primo bagno di folla a bordo della papamobile, prima di dirigersi verso il cuore antico della città.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Papa Leone XIV a Napoli: il bagno di folla al Lungomare, l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del Plebiscito Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli, in 30mila a Piazza Plebiscito per il saluto del Sommo Pontefice Papa Leone XIV a Napoli: incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito, ecco come prenotare.Papa Leone XIV a Napoli: incontro con i fedeli in Piazza Plebiscito, ecco come prenotare. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com La Stampa. . Durante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha fatto fermare la Papamobile in Piazza Vittoria per ricevere la pizza creata per lui da Gino Sorbillo, con la scritta "Papa Leone XIV". A consegnarla è stato Ciro, dipendente della pizzeria, che emozionat - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com