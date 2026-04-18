Papa Leone XIV lascia il Camerun la messa all' aeroporto di Yaoundé-Ville davanti a una folla immensa

Papa Leone XIV ha tenuto una messa all’aeroporto di Yaoundé-Ville prima di partire per l’Angola, seconda tappa del suo viaggio in Africa. La cerimonia si è svolta davanti a una folla numerosa di fedeli riuniti sul posto. Dopo l’evento, il Papa ha lasciato il Camerun a bordo di un aereo diretto verso il paese successivo.

Papa Leone XIV ha presieduto la messa all’aeroporto di Yaoundé-Ville prima di lasciare il Camerun in direzione Angola, altra tappa del suo viaggio in Africa. Il Pontefice davanti a una folla immensa di fedeli ha pregato in francese. Prevost resterà in Angola per tre giorni e poi chiuderà il suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale. Sit-in di Forza Italia a Milano pro-integrazione. Atrous: "Basta con la politica da influencer" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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