Il Papa ha incontrato i detenuti durante il suo viaggio a Barcellona, dicendo loro che il passato non deve condizionare il futuro. L'evento si è svolto nel contesto del suo pellegrinaggio in Spagna, che prosegue con visite e incontri pubblici. La visita ai detenuti si inserisce nel programma del viaggio, senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui coinvolgimenti specifici.

Papa pellegrino di pace e speranza in Spagna. Prosegue il viaggio apostolico del pontefice a Barcellona. “Il passato non condanni il futuro, ma ci offra la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore”, dice Leone ai carcerati del penitenziario di Brians. Poi il trasferimento all’Abbazia di Nostra Signora di Montserrat e stasera la Messa alla Sagrada Familia. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone ai detenuti: Il passato non condanni il futuro

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