Meloni | Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra

Il presidente del Consiglio ha commentato le recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, definendole inaccettabili nei confronti del Papa. Ha anche espresso il suo sostegno alla richiesta di un ex presidente della Camera di condannare la guerra e invocare la pace, sottolineando l'importanza di mantenere toni rispettosi nelle dichiarazioni pubbliche. Ha poi ribadito il contenuto di una precedente dichiarazione, chiarendo il suo punto di vista.

«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra». Lo dichiara in una nota la premier, Giorgia Meloni, tornando sulle dichiarazioni del presidente Usa che ha definito Leone XIV «debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera» .🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra» Trump contro il Papa, le opposizioni attaccano: ‘Meloni condanni’. Mattarella: ‘Nessuno indifferente a suoi appelli pace’Dopo il durissimo attacco del tycoon al Pontefice, le opposizioni stigmatizzano l'accaduto e denunciano il silenzio di Meloni, accusandola di... Disappunto per le parole di Trump, Migliavacca difende Papa Leone: "Con lui per la pace"Il vescovo Andrea Migliavacca, facendo proprio anche il sentimento di tutta la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e unendosi ai pensieri espressi...