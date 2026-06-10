Papa al carcere Brians 1 | ‘gli errori non definiscono la persona

Notizia in breve

Il Papa ha visitato il carcere Brians 1, affermando che gli errori non definiscono l’identità di una persona. La visita si è concentrata sull’iniziativa del carcere, che utilizza un modello modulare per le attività dei detenuti. Questo sistema prevede percorsi di formazione e riabilitazione personalizzati, con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale. Nessuna dichiarazione ufficiale ha approfondito ulteriori dettagli sulle attività specifiche offerte ai detenuti o sui risultati ottenuti.