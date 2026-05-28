Meta arriva con gli abbonamenti Plus | gli utenti li definiscono aria fritta

Da metropolitanmagazine.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Meta ha annunciato l’introduzione di abbonamenti “Plus” a pagamento per tutte le principali piattaforme social e di messaggistica. Gli utenti hanno reagito criticamente, definendo l’offerta “aria fritta”. La novità riguarda servizi come Facebook, Instagram e WhatsApp, che proporranno versioni premium a pagamento. La società non ha ancora comunicato i dettagli sui costi o le caratteristiche specifiche di questi abbonamenti. La mossa segna un cambiamento nelle strategie di monetizzazione dell’azienda.

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Meta arriva con una notizia che ha lasciato interdetti un bel po’ di utenti: tutte le principali piattaforme social e di messaggistica avranno un abbonamento “Plus” a pagamento. WhatsApp, Facebook e Instagram subiranno dei cambiamenti definiti dalla maggioranza «aria fritta», termine ampiamente usato per definire la proposta dell’azienda. Vediamo, quindi, cosa offriranno gli abbonamenti e perché il pubblico non sembra particolarmente entusiasta. Meta arriva con gli abbonamenti premium, cosa dobbiamo aspettarci?. Partiamo in prima battuta di numeri che, al momento, non sono aggiornati con i prezzi europei. Sia Instagram che Facebook Plus costeranno 3,99 dollari al mese, 2,99 al mese invece per WhatsApp Plus. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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