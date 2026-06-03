Pantaleo Corvino ha annunciato di aver smesso di lavorare come dirigente, ma ha dichiarato che non abbandonerà il calcio. Ha affermato di sentirsi pronto a lasciare la corsa, ma di voler restare nel settore. Ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto, ricordando le emozioni vissute in questi sei anni, durante i quali ha contribuito al successo del club. Ha concluso dicendo che il club è in buona salute.

«Sono felice che in questi sei anni il Lecce abbia raccolto i benefici del lavoro di Pantaleo Corvino, che lascia un club che sta bene, in salute. E tutto il mondo del calcio gli ha tributato ciò che aveva già dimostrato nel corso della sua carriera». Parte così Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Il numero uno del sodalizio giallorosso annuncia l'addio del direttore generale dell'area tecnica. Corvino saluta dopo gli ultimi sei anni in giallorosso, 13 in totale. «A volte ci si sofferma sugli aspetti caratteriali, sulla schiettezza con cui qualcuno comunica e non si guarda il risultato vero, quello fatto con la sostanza - ha detto Sticchi in una lunga conferenza stampa all'Hotel President -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Pantaleo Corvino: «Fermo la corsa, ma non lascio il calcio. Morirò in pista. Lecce, ho sofferto e gioito: grazie a tutti»

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