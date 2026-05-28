Pantaleo Corvino lascia il Lecce | non sarà più responsabile dell' area tecnica ha chiesto una pausa

Pantaleo Corvino lascerà il Lecce alla fine della stagione. Dopo aver guidato il club nel raggiungimento della quarta salvezza consecutiva in Serie A, ha annunciato di voler prendersi una pausa. Corvino non continuerà più nel ruolo di responsabile dell’area tecnica e ha deciso di interrompere il suo incarico. La decisione è stata comunicata al termine del campionato, che si è concluso con la salvezza del team.

Pantaleo Corvino lascerà il Lecce. Alla fine della stagione, culminata con la quarta salvezza consecutiva dei giallorossi in Serie A, il direttore dell'area tecnica ha deciso di chiedere una pausa al club. Il suo sarà un addio, almeno temporaneo. Salentino doc, Corvino era tornato nell'estate del 2020. Da lì: un campionato di Serie B vinto, una sconfitta ai playoff e quattro salvezze nel massimo campionato. L'ipotesi è che per ora possa prendere una pausa, ma in futuro riconsiderare il proprio impegno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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