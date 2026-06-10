Pannarano | 500.000 euro per fermare le perdite della rete idrica

Notizia in breve

Un investimento di 500.000 euro è stato annunciato per intervenire sulle perdite della rete idrica nel comune di Pannarano. La somma sarà destinata a lavori di riparazione e miglioramento dell'infrastruttura. Restano da chiarire quali aree del territorio beneficeranno di una pressione idrica stabile e come saranno distribuiti i fondi. La decisione si inserisce in un piano di interventi per ridurre le perdite e migliorare la distribuzione dell'acqua.