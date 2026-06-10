Pannarano | 500.000 euro per fermare le perdite della rete idrica
Un investimento di 500.000 euro è stato annunciato per intervenire sulle perdite della rete idrica nel comune di Pannarano. La somma sarà destinata a lavori di riparazione e miglioramento dell'infrastruttura. Restano da chiarire quali aree del territorio beneficeranno di una pressione idrica stabile e come saranno distribuiti i fondi. La decisione si inserisce in un piano di interventi per ridurre le perdite e migliorare la distribuzione dell'acqua.
? Domande chiave? In Breve Pannarano avvia il primo cantiere da 500.000 euro per riparare le perdite della rete idrica. L’Amministrazione di Pannarano ha ufficializzato l’avvio della fase di appalto per il primo lotto di interventi di ristrutturazione della rete idrica, con un investimento iniziale di 500.000 euro. Questa decisione, formalizzata tramite la determinazione numero 99 del 20 maggio 2026 del Settore Tecnico-Manutentivo, segna l’inizio di un percorso volto a risolvere i problemi strutturali legati alla distribuzione dell’acqua nel territorio comunale. L’operazione rientra nel Piano Regionale Campania FESR 2021-2027, seguendo le linee guida dell’Obiettivo di Policy 2 e dell’Asse II. L’obiettivo primario è contrastare la dispersione idrica, un problema che affligge il borgo a causa della forte vetustà delle infrastrutture esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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