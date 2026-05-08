Grotte al via i lavori per il rifacimento della rete idrica | Perdite ridotte fino al 40%

Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete idrica a Grotte, con l’obiettivo di ridurre le perdite fino al 40 per cento. Questa mattina si è svolta la cerimonia di avvio presso il serbatoio pensile, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Aica, tra cui la presidente e il direttore, e il sindaco del comune. Il cantiere riguarda le condotte che alimentano l’intera zona, con interventi che dureranno diverse settimane.

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Riparte il cantiere per il rinnovo delle condotte idriche di Grotte. Questa mattina, al serbatoio pensile, si è tenuto l'avvio ufficiale dei lavori alla presenza, fra gli altri, dei vertici di Aica, con la presidente Danila Nobile e il direttore Francesco Fiorino e del sindaco Alfonso Provvidenza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Puglianello, Viscusi: “Al via i lavori di rifacimento della rete fognaria” Leggi anche: Consac, lavori sulla rete idrica a Sassano: Servizio più efficiente e meno perdite Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Grotte, al via i lavori per il rifacimento della rete idrica: Perdite ridotte fino al 40%; I guardiani dell'acqua: al via il restauro della fontana dei leoni; L'AQUILA: AL VIA I LAVORI PER RESTAURARE L'EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI; Treni, lavori a Orte e tra Grotte Santo Stefano-Montefiascone: l'elenco di cancellazioni e modifiche. Buonasera un informazione qualcuno quando è andato in repubblica ceca ha visitato le grotte di punkva è possibile avere info a riguardo Grazie facebook