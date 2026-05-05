A Milano si sta assistendo a un'iniziativa culinaria che unisce due eccellenze italiane: la pasta di Gragnano e la mozzarella di bufala. Le ricette proposte combinano ingredienti tradizionali provenienti da diverse regioni, creando piatti che esaltano i sapori autentici di entrambe le specialità. L'incontro tra questi prodotti sta attirando l'interesse di appassionati e addetti ai lavori, interessati a scoprire come si integrano e quali nuove interpretazioni gastronomiche possono nascere.

? Cosa scoprirai Quali ricette uniscono la pasta di Gragnano alla mozzarella di bufala?. Come cambiano i sapori regionali con l'incontro tra queste eccellenze?. Dove si può assaggiare l'unione tra Gragnano e la bufala campana?. Perché questa sinergia tra consorzi punta a rivoluzionare il mercato nazionale?.? In Breve Evento Tuttofood di Milano dall'11 al 14 maggio.. Ricette regionali includono Lazio, Liguria, Piemonte, Lombardia e Campania.. Sinergia mira a consolidare valore prodotti DOP e IGP sul mercato nazionale.. Progetto valorizza cucina italiana come patrimonio riconosciuto dall'Unesco.. Dal 11 al 14 maggio il Tuttofood di Milano ospiterà la sinergia tra il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop e il Consorzio Pasta di Gragnano Igp.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il gusto incontra la tradizione: pasta e mozzarella insieme

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