La sogliola gourmet di Paul Bocuse | la ricetta da quasi 100 euro con tagliatelle e uovo

Nel menu di un ristorante gestito dallo chef Paul Bocuse si trova una sogliola gourmet, accompagnata da tagliatelle e uovo. La preparazione di questa ricetta viene proposta a un prezzo vicino ai 100 euro. La presenza di questa pietanza nel menù si mantiene invariata nel tempo. La sogliola, considerata un piatto semplice, viene presentata in una versione raffinata e costosa.

Avreste mai pensato di vedere una semplice sogliola nel menù di un ristorante gourmet? È proprio quanto accade nel ristorante fondato dallo chef Paul Bocuse, dove ancora oggi la ricetta della sua sogliola viene proposta a quasi 100 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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