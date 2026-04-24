Alisson Juventus la trattativa con il Liverpool resta complessa La società bianconera ha già pronta l’alternativa

Da juventusnews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra la Juventus e il Liverpool per il portiere Alisson continuano ad essere difficili. La società bianconera sta monitorando anche altre opzioni in vista di un eventuale cambio in porta. La situazione rimane tesa, e le parti coinvolte sono impegnate a trovare un accordo o a valutare alternative. La possibilità di un trasferimento si mantiene in bilico, mentre la Juventus si concentra su diversi profili.

di Angelo Ciarletta Alisson Juventus, la trattativa con il Liverpool resta complessa e il club bianconero guarda già alla possibile alternativa tra i pali. La Juve si muove con decisione per blindare la porta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti vuole un leader assoluto tra i pali. Il nome in cima alla lista dei desideri è Alisson, con cui il tecnico ha già lavorato in passato. Il brasiliano ha già raggiunto un accordo verbale con i bianconeri e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, chiedendo un contratto triennale. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, la trattativa con il Liverpool resta complessa. Gli inglesi valutano l’estremo difensore circa 10 milioni di euro e il giocatore non intende forzare la rottura con un club a cui è profondamente legato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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