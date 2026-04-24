Alisson Juventus la trattativa con il Liverpool resta complessa La società bianconera ha già pronta l’alternativa

Le trattative tra la Juventus e il Liverpool per il portiere Alisson continuano ad essere difficili. La società bianconera sta monitorando anche altre opzioni in vista di un eventuale cambio in porta. La situazione rimane tesa, e le parti coinvolte sono impegnate a trovare un accordo o a valutare alternative. La possibilità di un trasferimento si mantiene in bilico, mentre la Juventus si concentra su diversi profili.

di Angelo Ciarletta Alisson Juventus, la trattativa con il Liverpool resta complessa e il club bianconero guarda già alla possibile alternativa tra i pali. La Juve si muove con decisione per blindare la porta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti vuole un leader assoluto tra i pali. Il nome in cima alla lista dei desideri è Alisson, con cui il tecnico ha già lavorato in passato. Il brasiliano ha già raggiunto un accordo verbale con i bianconeri e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, chiedendo un contratto triennale. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, la trattativa con il Liverpool resta complessa. Gli inglesi valutano l’estremo difensore circa 10 milioni di euro e il giocatore non intende forzare la rottura con un club a cui è profondamente legato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juventus, la trattativa con il Liverpool resta complessa. La società bianconera ha già pronta l’alternativa Notizie correlate Alisson Juve, ostacoli economici nella trattativa per il brasiliano. Ecco la posizione della società bianconeradi Angelo CiarlettaAlisson Juve, ci sono ostacoli economici nella trattativa per il portiere del Liverpool. Alisson Santos al Napoli: trattativa complessa con lo SportingL’arrivo in Italia di Alisson Santos segna l’ultimo capitolo di una trattativa tutt’altro che semplice tra il Napoli e lo Sporting Lisbona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Alisson, la Juventus vuole blindare la porta: parte la trattativa; Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Alisson-De Gea, il duello si infiamma: la Juve si siede al tavolo delle trattative. Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Calciomercato, Juventus in cerca di un portiere: trattative in corso per portare Alisson a TorinoLa Juventus ha già avviato i contatti per Alisson ricevendo il sì del giocatore, da trovare l'accordo con il Liverpool. Ecco i ... derbyderbyderby.it #Alisson spinge per venire alla #Juventus, #Gila a Torino se parte #Bremer Ecco la verità. #Spalletti può fare come Lippi se... - Con @enzomarangio e @alsantar2015 per Radio Bianconera x.com #Alisson spinge per venire alla #Juventus, #Gila a Torino se parte Bremer Ecco la verità. #Spalletti può fare come Lippi se... - Con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli su Radio Bianconera - facebook.com facebook