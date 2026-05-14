Cessioni Inter Frattesi resta nel mirino della Juventus | ma la trattativa è complicata da due fattori!

La Juventus mostra interesse per il centrocampista dell'Inter, e si parla di un possibile trasferimento di Frattesi. Tuttavia, la trattativa è rallentata da due fattori che ne complicano il proseguimento. La situazione resta in evoluzione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali accordi tra le parti. La questione è al centro delle discussioni tra i due club in queste settimane.

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di Paolo Moramarco Cessioni Inter, possibile addio di Frattesi: c’è l’interesse della Juventus sul centrocampista italiano, ma due fattori complicano la trattativa. Davide Frattesi continua a essere uno dei nomi più discussi in uscita dall’ Inter, con la Juventus che sta seguendo da vicino la sua situazione in vista della prossima finestra di mercato. Il centrocampista, 26 anni, ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare i nerazzurri per cercare una nuova destinazione che gli garantisca un ruolo da protagonista assoluto. La Juventus, che sta anche monitorando altre piste come quelle per Bernardo Silva e Brahim Diaz, ha già sondato la possibilità di portare Frattesi a Torino nelle scorse sessioni di mercato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cessioni Inter, Frattesi resta nel mirino della Juventus: ma la trattativa è complicata da due fattori! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivoMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Inter, piano cessioni: Frattesi in uscita, scatta l’ora dei bigIl mercato dell’Inter entra nella sua fase operativa più calda, sospinto dalla necessità di bilanciare le ambizioni tecniche con la rigorosa... Temi più discussi: Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione; Inter, un’estate da Paz: asado, vino e cessioni per arrivare alla star del Como; Cessioni Inter 2026/2027: che succede con Luis Henrique, Frattesi, Calha, Bastoni, Dumfries e Sommer; Cessioni Inter 2026/2027: che succede con Luis Henrique, Fra... Cessioni Inter 2026/2027: che succede con Luis Henrique, Frattesi, Calha, Bastoni, Dumfries e SommerTiene banco il capitolo cessioni in casa Inter in vista della prossima estate e per la prossima stagione 2026/2027. Stando a ... fantamaster.it Supermarket Inter: via libera da Chivu per alcune cessioni pesantiAll'Inter si lavora non solo sugli acquisti, ma anche su alcune cessioni importanti, già approvate dal confermato rumeno. sportal.it