Pallanuoto femminile l’Orizzonte liquida il Cosenza ed accede alle semifinali play-off della Serie A1
Nella pallanuoto femminile, l’Orizzonte ha conquistato la vittoria contro il Cosenza, assicurandosi così l'accesso alle semifinali dei play-off della Serie A1. La classifica della stagione regolare si sta definendo con due recuperi ancora da disputare, ma questi incontri non cambieranno gli ordini già stabiliti. La fase a eliminazione diretta si avvicina, mentre la regular season si sta per concludere.
Si definisce la griglia play-off e play-out della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: restano da disputare due recuperi, che però saranno ininfluenti sui piazzamenti nella classifica finale della regular season. Al termine della 18ma giornata, dunque, tutti i verdetti sono emessi. Il secondo posto, che vale l’approdo diretto alle semifinali scudetto, è dell’ Orizzonte: le etnee liquidano il Cosenza per 18-5 e mantengono un punto di margine sul Rapallo, che doppia la Locatelli Genova in trasferta per 11-22. Il Rapallo affronterà la Plebiscito Padova nei quarti di finale, e la vincente sfiderà proprio l’Orizzonte. Dall’altro lato del tabellone la SIS Roma, già certa del primo posto, attende in semifinale la vincente di Trieste-Cosenza: le giuliane passano per 9-19 in casa della Brizz Nuoto.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1Vittoria esterna dell’Orizzonte Catania nel secondo anticipo della 16ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le etnee passano...
Leggi anche: Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: perde l’Orizzonte Catania, ne approfitta la SIS Roma
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; A1 F. Sabato si chiude la Regular Season. Martedi due recuperi; Pallanuoto femminile, il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della Serie A1; Ekipe Orizzonte-Cosenza, ultimo test prima dei playoff scudetto.
L’A1 femminile chiude la regular season: l’Ekipe Orizzonte riceve il Cosenza a NesimaLe prestazioni positive offerte dall'Italia nella Division I di World Cup rappresentano un chiaro segnale di ripresa per un movimento che vuole tornare a ... oasport.it
Serie A Pallanuoto, Ekipe Orizzonte Catania-Smile Cosenza: la presentazione del matchPartita di cartello per la Smile Cosenza Pallanuoto, impegnata questo pomeriggio – sabato – nella vasca della Piscina Nesima di Catania per affrontare una delle corazzate storiche della pallanuoto ita ... strettoweb.com
Pallanuoto: sabato ultima giornata di regular season in A1 femminile e A2 maschile buff.ly/uLblZ6D x.com
Pallanuoto: sabato ultima giornata di regular season in A1 femminile e A2 maschile https://buff.ly/uLblZ6D facebook