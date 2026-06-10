Palermo ritrovata un’epigrafe del 1909 nel Santuario dei Decollati

Notizia in breve

A Palermo è stata ritrovata un’epigrafe in marmo del 1909 nel Santuario dei Decollati. L’iscrizione, incisa sulla lapide, è stata trovata nascosta all’interno di un muro portante. La lastra è stata individuata durante lavori di ristrutturazione dell’edificio. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno procedendo con i controlli e le analisi necessarie.