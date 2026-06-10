Palermo ritrovata un’epigrafe del 1909 nel Santuario dei Decollati
A Palermo è stata ritrovata un’epigrafe in marmo del 1909 nel Santuario dei Decollati. L’iscrizione, incisa sulla lapide, è stata trovata nascosta all’interno di un muro portante. La lastra è stata individuata durante lavori di ristrutturazione dell’edificio. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno procedendo con i controlli e le analisi necessarie.
Cosa rivela l'iscrizione incisa sulla lapide di marmo ritrovata?. Come è stata rinvenuta la lastra nascosta nel muro portante?. Chi giudicherà i dolci tipici durante la gara in parrocchia?. Quali nuovi dettagli architettonici emergono grazie alla scoperta dell'epigrafe?.? In Breve Lapide di marmo di 1 metro per 60 rinvenuta in un muro portante.. Conferenza storica del professor Valerio Bonanno martedì 23 giugno alle ore 20.30.. Gara di dolci con lo chef Francesco Piparo lunedì 22 giugno ore 20.30.. Messa solenne mercoledì 24 giugno presieduta dal vescovo emerito Domenico Mogavero.. Il Santuario dei Decollati svela un tesoro del 1909: l’epigrafe di marmo ritrovata tra le mura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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