Nel 1909, un referendum a Roma ha segnato l'inizio di una rivoluzione energetica che avrebbe cambiato profondamente la vita dei cittadini. Questa consultazione popolare ha portato a decisioni decisive sullo sviluppo delle infrastrutture elettriche della città. Politici dell’epoca sono stati protagonisti di questa fase di trasformazione, guidando le scelte che avrebbero introdotto l’uso dell’elettricità nel tessuto urbano. La vicenda rappresenta un momento chiave nella storia energetica di Roma.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato un singolo voto la vita dei romani?. Chi sono i politici che hanno guidato la prima rivoluzione elettrica?. Come ha fatto un'azienda locale a conquistare mercati in Sud America?. Quali infrastrutture hanno permesso il recupero delle borgate romane?.? In Breve Referendum 1909 e gestione pubblica sotto il sindaco Ernesto Nathan e l'assessore Montemartini.. Costruzione centrale Montemartini nel 1911 e gestione idrica con creazione AGEA nel 1937.. Recupero 82 borgate periferiche nel 1974 con nuove reti fognarie e lampade al sodio.. Quotazione in Borsa nel 1999 e gestione servizi per 10 milioni di utenti totali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, la rivoluzione energetica nata dal referendum del 1909

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