Palermo Piantedosi in città dopo gli incendi causati dal racket

Piantedosi è arrivato a Palermo dopo gli incendi che hanno danneggiato diverse attività commerciali. Gli incendi sono stati causati dal racket e hanno colpito principalmente negozi e magazzini nel centro città. I criminali hanno preso di mira le tubazioni del gas, provocando esplosioni e danni ingenti. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati negli ultimi giorni, e stanno monitorando la zona per evitare ulteriori attacchi.

Quali attività commerciali sono state colpite dagli ultimi incendi? Come hanno agito i criminali per colpire le tubazioni del gas? Chi sono i nuovi bersagli della strategia di pressione del racket? Cosa prevede il piano del Ministro per fermare le intimidazioni??? In Breve Incendi a Tommaso Natale e Vergine Maria colpiscono pizzeria Ulisse e chiosco Be beach. Attacco a Villagrazia di Carini il 27 maggio distrugge venti auto in uno showroom. Pizzini e bottiglie infiammabili trovati . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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