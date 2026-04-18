Il 17 aprile, nella contea di Kuitun, nello Xinjiang, si è verificata una forte tempesta di sabbia che ha interessato la zona nel pomeriggio. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 122 kmh, causando una drastica riduzione della visibilità e creando condizioni atmosferiche avverse. Contestualmente, sono stati segnalati incendi causati da fulmini, contribuendo a un quadro di emergenza ambientale nella regione.

Una violenta tempesta di sabbia ha colpito la contea di Kuitun, nello Xinjiang, nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, portando raffiche di vento fino a 122 kmh e riducendo drasticamente la visibilità. Parallelamente, nella provincia del Guangxi, un fulmine ha innescato un incendio a Lipu, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Dati tecnici e impatto sulla visibilità nello Xinjiang. Le condizioni atmosferiche nella zona di Kuitun sono peggiorate bruscamente durante il pomeriggio della giornata di venerdì. I sensori hanno registrato picchi di vento che hanno toccato i 122 kmh, creando uno scenario di estrema difficoltà per la circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina sotto assedio: tempesta di sabbia e incendi causati da fulmini

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