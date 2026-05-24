Le estorsioni a Palermo si sono evolute con metodi più sofisticati, spesso nascosti dietro attività apparentemente lecite. I criminali ora utilizzano tecniche di minaccia più mirate e strumenti digitali per esercitare pressione sui commercianti e cittadini. Le richieste di denaro si sono fatte più frequenti e diversificate, mettendo sotto stress le persone che si trovano a dover fronteggiare questa forma di racket sempre più articolata.

? Punti chiave Come sono cambiati i metodi di estorsione nei quartieri di Palermo?. Quali nuovi schemi criminali stanno mettendo sotto pressione i cittadini?. Perché la verità sugli attentati del 1992 è fondamentale oggi?. Come può lo Stato proteggere i giovani dalle nuove pressioni economiche?.? In Breve Anniversario 34 della strage di Capaci presso la Fondazione Falcone.. Nuove pressioni economiche e intimidazioni colpiscono i quartieri e i borghi palermitani.. Ricerca di verità storica sugli attentati del 1992 per le nuove generazioni.. Il ministro Piantedosi ha parlato di nuovi fenomeni criminali a Palermo durante le cerimonie della Fondazione Falcone per il 34º anniversario della strage di Capaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, Piantedosi: nuovi schemi del racket, serve fiducia nello Stato

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