Donoratico minaccia un coetaneo con un coltello durante una lite fuori dal ristorante | giovane denunciato

Un giovane di Donoratico è stato denunciato dalla polizia di Cecina dopo aver minacciato un coetaneo con un coltello durante un alterco avvenuto fuori da un ristorante. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza agli agenti intervenuti. Le autorità hanno contestato al giovane il porto di oggetti atti ad offendere, la minaccia aggravata e il rifiuto di identificarsi.

Un giovane italiano è stato denunciato dalla polizia di Cecina con le accuse di porto di oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire generalità, minaccia a pubblico ufficiale e aggravata nei confronti di un coetaneo. L'1 maggio alla centrale è arrivata la segnalazione di una lite fuori da un.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Minaccia con coltello nella lite, giovane denunciatoReggio Emilia, 13 aprile 2026 – Un diverbio per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia, nella tarda serata di sabato, nella zona... Leggi anche: Lite al ristorante per la fila, estrae un coltello e minaccia di morte l'avventore: denunciato Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Litiga con un coetaneo e lo minaccia con un coltello fuori da un ristorante; Durante la lite spunta il coltello, denunciato; Possesso di coltelli e minacce: denunciato un giovane; Litiga brandendo un coltello, identificato e denunciato. Litiga brandendo un coltello, identificato e denunciatoDonoratico (Livorno) 6 maggio 2026 Litiga brandendo un coltello, identificato e denunciato La Polizia di Stato di Cecina, il 1° maggio, ha rintracciato ed indagato un giovane italiano, segnalato nei ... livornopress.it #DR1 Polisportiva Galli - Basket Donoratico: 78-70 (23-18; 47-35; 62-53) Basket Donoratico: Tinagli 19, Cosimi 6, Bruci 12, Batistini 19, Martinelli, Creatini, Paoli 7, Mezzani, Zanassi 2, Tamburini 5. All. L. Triglia, vice M. Prescendi. San Giovanni Valdarno - - facebook.com facebook