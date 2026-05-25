Nel tardo pomeriggio di ieri a Parete, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di uccidere la madre di 83 anni durante una lite domestica. La discussione si è consumata in casa, con l’uomo che ha rivolto minacce all’anziana convivente. I militari sono intervenuti sul posto e hanno fermato il 48enne. La donna non ha riportato ferite.

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, a Parete, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di morte l’anziana madre convivente al culmine di una violenta lite domestica. L’intervento tempestivo dei militari della Stazione di Parete, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Nel corso della discussione, il 48enne avrebbe iniziato a pronunciare pesanti minacce nei confronti della donna, generando forte paura per la sua incolumità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Parete, minaccia di uccidere la madre 83enne durante una lite: 48enne arrestato

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