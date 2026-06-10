A Palermo, due carabinieri fuori servizio hanno soccorso un bambino privo di sensi bloccato nel traffico e lo hanno accompagnato d'urgenza all'ospedale dei Bambini Di Cristina. La rapida azione dei militari ha evitato il peggio.

Tragedia sfiorata a Palermo: due carabinieri fuori servizio hanno scortato d'urgenza un bambino privo di sensi fino all'ospedale dei Bambini Di Cristina, riuscendo a salvarlo. I due militari avevano da poco finito il turno, quando sono stati affiancati da un'auto in corsa per una disperata richiesta d'aiuto. A bordo del veicolo, una coppia in preda al panico, tra le braccia il figlioletto incosciente e già cianotico. Bloccati nel caotico traffico palermitano e impossibilitati a raggiungere l'ospedale, i due hanno chiesto aiuto ai carabinieri. A quel punto, i militari hanno azionato sirene e lampeggianti e si sono assunti la responsabilità dell'intervento d'urgenza in quella che è presto diventata una corsa salvavita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Feedpress.me - Palermo, bimbo privo di sensi bloccato nel traffico: salvo grazie a due carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Wind in the Willows by Kenneth Grahame | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Notizie e thread social correlati

Volturara Irpina, anziano trovato in casa privo di sensi: intervengono i CarabinieriUn anziano è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a Volturara Irpina e soccorso dai Carabinieri della locale stazione.

Volturara Irpina (AV) – Anziano trovato in casa privo di sensi: provvidenziale intervento dei CarabinieriA Volturara Irpina, un anziano è stato trovato senza sensi nella propria abitazione.

Temi più discussi: Smartphone ai figli: quando darlo e quali regole. I consigli per i genitori della generazione Alpha; Scontro scuolabus-suv a Mazara, 51enne senza patente positivo alla cocaina con moglie incinta e 5 bimbi a bordo; Bimbo salvato in volo, Ryanair si difende: Gli strumenti medici a bordo controllati e conformi alla Ue; Contro caporalato e sfruttamento, Ucraina senza tregua, le esecuzioni dei bambini, censura nel Golfo, l'eccezione Mélenchon.

I due militari stavano percorrendo via Giuseppe Sciuti a bordo della Gazzella, quando sono stati affiancati da una vettura. A bordo c'erano il padre e la madre del bambino privo di sensi e cianotico. x.com

Bimbo privo di sensi in auto, carabinieri liberi dal servizio lo scortano in ospedaleUna tragedia sfiorata si è trasformata in una storia a lieto fine a Palermo, grazie al sangue freddo e all’altruismo di due servitori dello Stato. Il carabiniere scelto Pietro Dazzio e il carabiniere ... blogsicilia.it

Palermo, bimbo privo di sensi bloccato nel traffico: salvo grazie a due carabinieriI militari hanno scortato il piccolo in una corsa salvavita tra le auto, raggiungendo appena in tempo il pronto soccorso ... gazzettadelsud.it