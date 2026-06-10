Palermo bimbo privo di sensi bloccato nel traffico | salvo grazie a due carabinieri

Da feedpress.me 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo, due carabinieri fuori servizio hanno soccorso un bambino privo di sensi bloccato nel traffico e lo hanno accompagnato d'urgenza all'ospedale dei Bambini Di Cristina. La rapida azione dei militari ha evitato il peggio.

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Tragedia sfiorata a Palermo: due carabinieri fuori servizio hanno scortato d'urgenza un bambino privo di sensi fino all'ospedale dei Bambini Di Cristina, riuscendo a salvarlo. I due militari avevano da poco finito il turno, quando sono stati affiancati da un'auto in corsa per una disperata richiesta d'aiuto. A bordo del veicolo, una coppia in preda al panico, tra le braccia il figlioletto incosciente e già cianotico. Bloccati nel caotico traffico palermitano e impossibilitati a raggiungere l'ospedale, i due hanno chiesto aiuto ai carabinieri. A quel punto, i militari hanno azionato sirene e lampeggianti e si sono assunti la responsabilità dell'intervento d'urgenza in quella che è presto diventata una corsa salvavita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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