Un anziano è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a Volturara Irpina e soccorso dai Carabinieri della locale stazione. Dopo l’intervento, è stato trasportato presso l’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure del caso. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio e le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche del caso.

Ieri pomeriggio, un anziano di Volturara Irpina è stato soccorso dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. L’uomo, affetto da grave disabilità e residente da solo, non rispondeva alle chiamate di persone a lui vicine che, preoccupate per le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Giunti presso l’abitazione, i Carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e fatto accesso all’appartamento, ove hanno rinvenuto l’anziano riverso a terra, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure, per poi trasportarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Volturara Irpina, anziano trovato in casa privo di sensi: intervengono i Carabinieri

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