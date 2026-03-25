Volturara Irpina AV – Anziano trovato in casa privo di sensi | provvidenziale intervento dei Carabinieri

A Volturara Irpina, un anziano è stato trovato senza sensi nella propria abitazione. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente e lo hanno trasferito al vicino ospedale. La situazione è stata gestita senza complicazioni, e l’uomo è stato preso in cura dai medici. La vicenda si è conclusa con il trasferimento in ospedale per accertamenti e cure.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri evita il peggio: anziano trovato privo di sensi nella propria abitazione a Volturara Irpina e trasferito al Moscati di Avellino. Ieri pomeriggio, un anziano di Volturara Irpina è stato soccorso dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. L’uomo, affetto da grave disabilità e residente da solo, non rispondeva alle chiamate di persone a lui vicine che, preoccupate per le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Giunti presso l’abitazione, i Carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e fatto accesso all’appartamento, ove hanno rinvenuto l’anziano riverso a terra, privo di sensi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Volturara Irpina (AV) – Anziano trovato in casa privo di sensi: provvidenziale intervento dei Carabinieri Articoli correlati Mercogliano (AV) – Neonato in gravi difficoltà respiratorie: provvidenziale intervento dei CarabinieriCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... La rete dei servizi sociali permette alla Polizia Locale di salvare un anziano solo: trovato privo di sensiNon solo lotta all'illegalità, agli atti vandalici e ai bivacchi, ma la Polizia Locale di Perugia è stata protagonista di un importante salvataggio...