Pagelle quello che i voti non raccontano | le sei indicazioni della pedagogista sulle competenze invisibili

Durante la stagione delle pagelle, si analizzano principalmente voti e risultati disciplinari. Tuttavia, una pedagogista evidenzia sei competenze invisibili che non emergono nei giudizi scolastici, come capacità di problem solving, collaborazione e gestione delle emozioni. Queste abilità sono considerate fondamentali nel percorso educativo ma raramente vengono valutate con voti o commenti ufficiali. La differenza tra rendimento e competenze trasversali rimane spesso sottovalutata nelle valutazioni ufficiali.

Nel periodo delle pagelle, il bilancio dell’anno scolastico tende a concentrarsi su voti, giudizi e risultati disciplinari. Italiano, matematica, scienze e inglese diventano il riferimento per valutare progressi, difficoltà e obiettivi raggiunti. Ma una parte importante della crescita di bambini e adolescenti resta fuori dal registro elettronico. Empatia, responsabilità, autoregolazione, resilienza, curiosità, capacità di ascolto e collaborazione non si traducono facilmente in un numero. Sono competenze meno visibili, ma incidono sul modo in cui un figlio affronta lo studio, le relazioni, gli errori e i cambiamenti. La pedagogista Federica Ciccanti invita le famiglie a leggere la pagella senza trasformarla in un giudizio complessivo sul valore del figlio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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