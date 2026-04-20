Pagelle Verona-Milan i voti della Gazzetta | decide Rabiot Gabbia provvidenziale Pulisic dove sei?

Nella partita di ieri sera tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti della Gazzetta. Rabiot è stato giudicato come il giocatore decisivo, mentre Gabbia è stato riconosciuto per un intervento fondamentale. Pulisic ha ricevuto critiche per la sua prestazione, senza segnare o contribuire in modo rilevante. La sfida si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona.

Il Milan di Massimiliano Allegri passa di 'corto muso' (1-0) sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco grazie ad un gol di Adrien Rabiot, al 41', sull'assist di Rafael Leão. Un successo che consente ai rossoneri di tornare al secondo posto in classifica di Serie A, con 66 punti, pari merito con il Napoli di Antonio Conte. Ma, soprattutto, di allungare a +8 sulle quinte in graduatoria (Como e Roma): uno step importante verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Verona-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan, i voti della Gazzetta: decide Rabiot, Gabbia provvidenziale. Pulisic dove sei? Notizie correlate Pagelle Verona Milan: Rabiot dominatore, Maignan e Gabbia preziosi! Non incide l’attacco gialloblù VOTIMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Leggi anche: Verona-Milan, le pagelle: Gabbia provvidenziale, 7. Orban non incide: 5 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hellas Verona-Milan 0-1, pagelle: Rabiot trascinatore, Gabbia muro; Verona-Milan, le pagelle: Gabbia provvidenziale, 7. Orban non incide: 5; Verona-Milan, le pagelle: Rabiot la vince da solo, Maignan e Gabbia custodi dei 3 punti; Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al Bentegodi. Pagelle Verona-Milan 0-1, il migliore e il peggiore in campoLe pagelle di Verona-Milan, il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri che vincono 1-0 e blindano la Champions ... milanlive.it Verona-Milan 0-1 pagelle: Rabiot salva Allegri, giallo Leao sul gesto all'uscita dal campoSerie A 2025-26, 33a giornata, Hellas Verona-Milan, 0-1, i top e flop: Rabiot salva i rossoneri, bene Modric e Fofana. Crolla Pulisic nella seconda metà, non bastano Orban e Belghali ... sport.virgilio.it Vittoria del AC Milan di Max #Allegri in trasferta sul campo del Verona Per scoprire le #pagelle rossonere de La Gazzetta dello Sport, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Fai tu le pagelle di Verona-Milan milancommunity.com/event/8538/ #milancommunity @NonEvoluto @netsone88 x.com