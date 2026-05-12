Il nuovo singolo di Piero Campi, intitolato “Quello che vuoi, quello che sei”, sarà disponibile dal 20 aprile. Dopo il successo nelle classifiche indipendenti europee con il precedente brano “Where’d You Go Someday”, l’artista si prepara a proporre un sound più audace e rinnovato. La canzone rappresenta un passo diverso rispetto ai lavori passati, con un’attenzione particolare alle sonorità rock e a un approccio più deciso.

Dopo l’attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con “Where’d You Go Someday”, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistico. “Quello che vuoi, quello che sei”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 aprile 2026, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta. Il brano è prodotto e suonato da Marco Schnabl alle chitarre e da Andrea Rizzi alla batteria, una collaborazione ormai consolidata che dà forma a un suono essenziale e senza compromessi. Un rock aggressivo che si allontana dalle logiche più accomodanti del mercato musicale italiano, scegliendo invece l’urgenza espressiva e l’impatto emotivo.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Quello che vuoi, quello che sei” arriva il 20 Aprile: Piero Campi spinge il rock al limite

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