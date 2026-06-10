Padova boom di assunzioni | Tecnomat apre 100 nuovi posti di lavoro

A Padova, Tecnomat ha annunciato l'apertura di 100 nuovi posti di lavoro. L'azienda cerca principalmente tecnici specializzati e operatori di produzione, con requisiti variabili a seconda del ruolo. Le candidature devono essere inviate tramite una piattaforma digitale dedicata, accessibile dal sito ufficiale dell'azienda. La procedura prevede l'inserimento dei dati personali e il caricamento del curriculum vitae.

Quali sono i profili professionali specifici che l'azienda sta cercando? Come si accede alla procedura di candidatura digitale per questi ruoli? Dove sorgerà esattamente il nuovo centro logistico di Padova? Quali vantaggi economici e premi sono previsti per i nuovi assunti??? In Breve Nuovo store di 15.000 mq realizzato dalla società Lovisotto nella zona Est di Padova. Assunzioni per venditori, addetti logistica e hostess con contratto CCNL DMO quinto livello. Candidature dig . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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