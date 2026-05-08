Acquaworld | piano per l’estate 2026 oltre 100 nuovi posti di lavoro

Una nota struttura di intrattenimento acquatico ha annunciato un piano di ampliamento per l’estate 2026, che prevede l’apertura di oltre 100 nuovi posti di lavoro. L’azienda ha pubblicato una selezione di profili richiesti per le nuove assunzioni, specificando le competenze e le qualifiche desiderate. Sono indicate anche possibilità di candidature senza esperienza precedente, rivolte a candidati privi di precedenti nel settore. La comunicazione fornisce dettagli su come presentare le domande e i requisiti richiesti.

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? Domande chiave Quali profili sono ricercati per i nuovi posti di lavoro?. Chi può candidarsi senza alcuna esperienza pregressa?. Come verranno gestiti i contratti per i tecnici specializzati?. Dove è possibile inviare il curriculum per la selezione?.? In Breve 50 posti per ristorazione, 40 bagnanti, 40 assistenti scivoli e 5 manutentori.. Assunzioni per assistenti scivoli senza esperienza con contratti stagionali a chiamata.. Manutentori esperti con contratto full time determinato e prospettiva di stabilizzazione.. Candidature online tramite sito ufficiale per la stagione estiva 2026 a Concorezzo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquaworld: piano per l’estate 2026, oltre 100 nuovi posti di lavoro Notizie correlate Acquaworld assume oltre 100 persone per l’estate, aperte le selezioni(Adnkronos) – Acquaworld, l’unico parco acquatico aperto tutto l’anno in Italia con piscine indoor e outdoor in provincia di Monza-Brianza, ha... Acquaworld assume, oltre 100 posizioni aperte in vista dell’estate: requisiti e come candidarsiMonza, 24 aprile 2026 – Nuove opportunità di lavoro ad Acquaworld, l'unico parco acquatico aperto tutto l'anno in Italia con piscine indoor e outdoor... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Technoprobe assume 450 lavoratori entro il 2026, per alcuni profili basta il diploma; Fincantieri: 100 posti di lavoro disponibili in tutta Italia, selezioni aperte. L’Acquaworld di Concorrezzo (Monza) assume per la stagione estiva, anche senza esperienzaIl parco acquatico lombardo recluta 100 lavoratori: per candidarsi come assistenti agli scivoli non serve esperienza pregressa ... quifinanza.it Acquaworld assume oltre 100 persone per l’estate: aperte le selezioniAcquaworld, l’unico parco acquatico in Italia aperto tutto l’anno con piscine indoor e outdoor in provincia di Monza-Brianza, ... blitzquotidiano.it Latin Acquaworld Festival Milano | Concorezzo - facebook.com facebook