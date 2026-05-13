Basilicata boom di assunzioni | 5.300 nuovi posti a maggio 2026

A maggio 2026, in Basilicata sono state registrate circa 5.300 nuove assunzioni, segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. L’aumento riguarda principalmente settori legati all’industria, ai servizi e all’agricoltura. Non sono stati forniti dettagli specifici sui profili professionali o sulle aziende coinvolte, ma il dato rappresenta un incremento significativo di posti di lavoro rispetto al periodo analizzato.

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? Domande chiave Quali settori traineranno concretamente questo aumento di occupazione in Basilicata?. Perché le imprese lucane faticano a trovare i profili richiesti?. Come influirà la prevalenza dei contratti a termine sulla stabilità regionale?. Chi sono i lavoratori più ricercati per i nuovi posti in arrivo?.? In Breve Settore servizi prevede 1.990 ingressi, industria 1.930 e agricoltura 1.430 unità.. Trimestre maggio-luglio 2026 proietta 15.280 assunzioni totali in Basilicata.. L'88% delle nuove assunzioni di maggio avverrà tramite contratti a termine.. Il 36% delle imprese lucane fatica a trovare personale con competenze specifiche.. Oltre 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, boom di assunzioni: 5.300 nuovi posti a maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ducati e Bologna: 300 nuovi posti di lavoro e un volto green? Cosa sapere Ducati e Comune di Bologna firmano accordo per oltre 300 nuovi posti di lavoro. Basilicata, 15mila nuovi posti di lavoro: il rischio vuoto di personaleIl mercato del lavoro in Basilicata si trova di fronte a una sfida occupazionale senza precedenti per il prossimo trimestre, con quasi 15 mila nuove... Argomenti più discussi: Modello C2 Storico online: come scaricarlo con SPID in ogni Regione per i Bonus Assunzioni 2026; Basilicata, bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati. Le novità. Nel mese di maggio in Basilicata previste oltre 5.300 assunzioniLe previsioni occupazionali per la Basilicata mostrano un segnale positivo per il mese di maggio 2026. Secondo il Bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in col ... ansa.it Basilicata, oltre 5.300 assunzioni previste a maggio: cresce la domanda di lavoroIn Basilicata previste 5.360 assunzioni a maggio 2026, con crescita dell’occupazione ma difficoltà nel reperire personale qualificato. trmtv.it