David Alaba sarebbe il primo rinforzo della Juventus per la difesa nella prossima stagione, con un trasferimento valutato intorno ai 5 milioni di euro. La notizia si diffonde sui social nelle ultime ore, suggerendo che il club abbia già avviato le trattative per il giocatore. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma l’indiscrezione si fa sempre più insistente tra gli addetti ai lavori.

Chi per il post Cambiaso? Sondati Emerson Palmieri e Udogie. L’esterno del Marsiglia è il pole position: svelato il motivo Palmisani nel mirino della Juventus: la società è pronta a imbastire una trattativa simile a quella di Gatti. I dettagli sulle cifre e tempistiche Juventus allarga il casting per l’attacco, non solo Kolo Muani e Sorloth: in lista anche Gabriel Jesus e Nicolas Jackson Sorloth vuole la Juve prima del Mondiale, ma l’ostacolo si chiama Nico Gonzalez: perché l’argentino sta complicando la trattativa con l’Atletico Licina convocato dalla Germania per l’Europeo U19. La Juve osserva: il piano per il suo futuro è già definito... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini piazza il primo colpo, svincolato di lusso per la difesa a 5 milioni

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