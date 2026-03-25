Il Napoli sfida il Milan per Goretzka svincolato di lusso del Bayern

Il Napoli sta valutando un possibile trasferimento di Goretzka, centrocampista tedesco di 31 anni attualmente svincolato dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato, il giocatore avrebbe un ingaggio annuo di circa nove milioni di euro. La trattativa tra le parti non è ancora stata avviata ufficialmente, e la società partenopea sta analizzando la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli guarda a Goretzka svincolato di lusso del Bayern Monaco Ne scrive il Corriere dello Sport. Non è un’operazione facile, il tedesco (31 anni) guadagna nove milioni l’anno. Ovviamente è una cifra fuori portata per il Napoli. Ma le sue pretese per rimanere in Europa dovranno giocoforza abbassarsi. Certo il club deve stare attento, quest’anno si è ritrovato il mercato bloccato per il costo del lavoro allargato. Di certo la storia tra Goretzka e il Bayern Monaco è alle battute finali. Giocherà il Mondiale negli Stati Uniti e poi deciderà cosa fare del proprio futuro. È un calciatore che ha raggiunto picchi di eccellenza, in grado di fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli sfida il Milan per Goretzka svincolato di lusso del Bayern Articoli correlati Leggi anche: Milan, Goretzka lascia il Bayern Monaco: “È arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero” Leggi anche: Goretzka-Napoli, si attende il via libera del Bayern Monaco Aggiornamenti e notizie su Napoli sfida Temi più discussi: SALA STAMPA | Pisacane dopo la sfida col Napoli; Il Napoli sfida il Milan per il 2° posto! Azzurri hanno già vinto un’altra sfida con i rossoneri – GdS; PRIMAVERA, DOMANI IL NAPOLI SFIDA IL GENOA: ECCO I CONVOCATI DI MISTER ROCCO; Women, alle 16:15 la sfida contro il Napoli Women all'Arena. Pagina 2 | Conte sfida il Milan e l'Inter: Vincendo metti pressione, nessuno ci deve impedire di...Le dichiarazioni del tecnico del Napoli dopo il successo all'Unipol Domus nella trentesima giornata di Serie A grazie a un gol di McTominay ... corrieredellosport.it Dal Pisa al Napoli: il Cagliari riparte subito verso la sfida di venerdì alla Unipol DomusI rossoblù tornano ad Assemini dopo la trasferta in Toscana e preparano già il prossimo impegno contro il Napoli. Pisacane monitora gli infortunati e attende diversi rientri nelle prossime settimane ... calciocasteddu.it Sfida Napoli-Roma per #Alajbegovic: in azzurro chi farebbe spazio #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook