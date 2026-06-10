Ostra | Bugaro in Comune per il futuro di imprese e borghi

Notizia in breve

Un rappresentante del Comune ha incontrato i responsabili regionali per discutere di incentivi rivolti all’artigianato locale e strategie contro lo spopolamento dei borghi. Durante l’incontro sono state poste domande sulle future modalità di sostegno alle imprese artigiane e sulle azioni da intraprendere per favorire la permanenza delle popolazioni nelle aree rurali. Nessuna decisione è stata ancora annunciata, ma si sono evidenziate le sfide legate alla tutela delle attività tradizionali e alla vitalità dei centri storici.