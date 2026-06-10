Ostra | Bugaro in Comune per il futuro di imprese e borghi

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante del Comune ha incontrato i responsabili regionali per discutere di incentivi rivolti all’artigianato locale e strategie contro lo spopolamento dei borghi. Durante l’incontro sono state poste domande sulle future modalità di sostegno alle imprese artigiane e sulle azioni da intraprendere per favorire la permanenza delle popolazioni nelle aree rurali. Nessuna decisione è stata ancora annunciata, ma si sono evidenziate le sfide legate alla tutela delle attività tradizionali e alla vitalità dei centri storici.

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Come cambieranno gli incentivi per l'artigianato locale dopo l'incontro? Quali strategie utilizzerà la Regione per fermare lo spopolamento dei borghi? Cosa porterà concretamente la Zona Economica Speciale alle imprese di Ostra? Come influirà la transizione energetica sui costi delle piccole aziende??? In Breve Incontro giovedì 11 giugno ore 18:00 presso la Sala Grande del Palazzo Comunale Focus su incentivi per innovazione tecnologica e sostegno al settore artigianale . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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