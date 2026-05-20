L’assessore regionale ha annunciato un piano volto a sostenere le medie imprese, definendole ancora una volta la principale forza economica della regione. La Regione ha inoltre invitato tutte le istituzioni a collaborare con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e le lavoratrici, e sta organizzando incontri con le imprese per avviare negoziati finalizzati a mantenere le produzioni sul territorio. Le iniziative fanno parte di un intervento più ampio di sostegno alle realtà produttive locali.

"La Regione invita tutte le istituzioni a stare vicine ai lavoratori e alle lavoratrici e sta convocando tavoli per trovare un momento di negoziato con le imprese per cercare di mantenere qui le produzioni". Sulla vertenza Electrolux e non solo, ecco le parole di Giacomo Bugaro, l’assessore regionale allo sviluppo economico, a margine dell’assemblea regionale dei delegati della Cgil, sottolineando che si tratta però di un "percorso complesso". Assessore Giacomo Bugaro, la crisi della manifattura è profonda. È in discussione il comparto? "Assolutamente no. Le difficoltà sono evidenti, e non nascono da oggi – risponde –. Ma la manifattura era, è e deve rimanere il driver, il cuore dell’apparato produttivo marchigiano, attraverso degli interventi di rilancio e di rafforzamento soprattutto delle medie imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il piano dell’assessore Bugaro: "Ma resta la nostra locomotiva. Rilanciamo le medie imprese"

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