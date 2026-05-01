Ostra ospiterà Jazz’Inn 2026 | il jazz diventa motore per i borghi

Dal 29 giugno al 3 luglio 2026, il comune di Ostra sarà sede della manifestazione Jazz’Inn, organizzata in collaborazione con la Fondazione Ampioraggio. L’evento si inserisce in un progetto finanziato con risorse del PNRR, che mira a riqualificare i borghi attraverso l’uso di tecnologie innovative. Durante la settimana, il jazz sarà protagonista di incontri e momenti di musica incentrati sulla valorizzazione di questi piccoli centri.

? Cosa sapere Ostra ospiterà Jazz’Inn dal 29 giugno al 3 luglio 2026 con la Fondazione Ampioraggio.. Il progetto utilizza fondi PNRR per trasformare i borghi in laboratori di innovazione tecnologica.. Il sindaco di Ostra, Federica Fanesi, insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha annunciato giovedì nella Sala Raffaello che il borgo diventerà la sede estiva di Jazz’Inn 2026 dal 29 giugno al 3 luglio. L’iniziativa, presentata ufficialmente durante un incontro con la presidente della Fondazione Ampioraggio, Giovanna Ruggiero, e il direttore generale Giuseppe De Nicola, segna un punto di svolta per l’evento che, al suo decennale, raddoppia il format originale proponendo il tema dell’Umanità Aumentata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostra ospiterà Jazz’Inn 2026: il jazz diventa motore per i borghi Notizie correlate Napoli laboratorio di Umanità Aumentata: il 4 maggio la 4^ tappa del tour Jazz’inn Capitale 2026Napoli si candida a diventare un hub mediterraneo dell’innovazione, puntando su un modello che mette al centro persone, territori e collaborazione. L’amicizia diventa il vero motore dell’improvvisazione: “Jazz Friends” al Blue Brass – Ridotto dello SpasimoProsegue la programmazione musicale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo con “Jazz... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Magnolia in Jazz: a Lerici il concerto del duo Colombo-Cardelli; ’Magnolia in jazz’ in piazza nel ricordo di Gino Paoli; Giornata Internazionale del Jazz: il 30 aprile eventi al complesso di; Jazz in Valle d’Itria | Martina Franca celebra la libertà col ritmo. Ostra scelta come sede per la prima tappa dell’edizione 2026 di Jazz’INNIl Comune di Ostra è profondamente grato alla Fondazione di partecipazione Ampioraggio, per aver scelto Ostra come sede per la prima tappa dell’edizione 2026 di Jazz’INN, dedicata al tema Umanità A ... senigallianotizie.it Con Jazz'Inn Ostra diventa laboratorio d'innovazione partecipata, 'umanità aumentata'Il borgo di Ostra, nel Senigalliese, al centro dell'innovazione con Jazz'Inn 2026, tra il 29 giugno e il 3 luglio, all'insegna del tema Umanità aumentata - Persone oltre la tecnologia. (ANSA) ... ansa.it A TU PER TOUR Tra lunedi e giovedi abbiamo avuto il piacere presentare il programma Jazz'inn 2026: Umanità Aumentata in 3 regioni a 2 presidenti e 1 vicepresidente, tra Campania, Molise e Marche. Un tour de force istituzionale e operativo che ha posto le - facebook.com facebook Jazz’Inn 2026: Ostra al centro dell’innovazione con il tema “Umanità Aumentata” regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com