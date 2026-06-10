Ostia Antica un mosaico per Sant’Agostino alla Scuola Aldobrandini | l’opera benedetta da Papa Leone XIV

Da cdn.ilfaroonline.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mosaico e una targa sono stati inaugurati alla Scuola Aldobrandini di Ostia Antica, con la benedizione di Papa Leone XIV. L’opera è dedicata a Sant’Agostino e mira a trasmettere ai giovani i temi della fede, della conoscenza e della ricerca della verità. La cerimonia si è svolta il 10 giugno 2026, coinvolgendo autorità religiose e istituzionali. La scuola intende così rafforzare il legame tra cultura e spiritualità.

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Ostia, 10 giugno 2026 – Un mosaico e una targa per ricordare ai giovani il valore della fede, della conoscenza e della ricerca della verità. È questo il significato dell’iniziativa che si è svolta a Roma presso la Scuola Aldobrandini di Ostia Antica, dove sono stati ufficialmente  inaugurati un mosaico dedicato a Sant’Agostino  e  una targa commemorativa che richiama il messaggio  spirituale e umano del santo patrono di Ostia e di sua madre,  Santa Monica. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’assessore municipale alla Scuola e alle Politiche Giovanili  Andrea Morelli, del parroco della Basilica di Sant’Aurea di Ostia Antica, dei rappresentanti dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, oltre a docenti, studenti e famiglie della scuola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Ostia Antica, nella scuola Aldobrandini il mosaico dedicato a Sant'Agostino - Canale 10

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