Ostia Antica un mosaico per Sant’Agostino alla Scuola Aldobrandini | l’opera benedetta da Papa Leone XIV

Un mosaico e una targa sono stati inaugurati alla Scuola Aldobrandini di Ostia Antica, con la benedizione di Papa Leone XIV. L’opera è dedicata a Sant’Agostino e mira a trasmettere ai giovani i temi della fede, della conoscenza e della ricerca della verità. La cerimonia si è svolta il 10 giugno 2026, coinvolgendo autorità religiose e istituzionali. La scuola intende così rafforzare il legame tra cultura e spiritualità.

Ostia, 10 giugno 2026 – Un mosaico e una targa per ricordare ai giovani il valore della fede, della conoscenza e della ricerca della verità. È questo il significato dell’iniziativa che si è svolta a Roma presso la Scuola Aldobrandini di Ostia Antica, dove sono stati ufficialmente inaugurati un mosaico dedicato a Sant’Agostino e una targa commemorativa che richiama il messaggio spirituale e umano del santo patrono di Ostia e di sua madre, Santa Monica. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’assessore municipale alla Scuola e alle Politiche Giovanili Andrea Morelli, del parroco della Basilica di Sant’Aurea di Ostia Antica, dei rappresentanti dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, oltre a docenti, studenti e famiglie della scuola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ostia Antica, nella scuola Aldobrandini il mosaico dedicato a Sant'Agostino - Canale 10

Notizie e thread social correlati

Ostia Antica: nuovi simboli di fede e studio alla scuola AldobrandiniUn nuovo mosaico alla scuola Aldobrandini di Ostia Antica rappresenta un cuore e un libro.

Algeria, Papa Leone XIV visita i luoghi di Sant'Agostino a IpponaIl Papa Leone XIV si trova ad Annaba, nell’antica città di Ippona in Algeria, dove è stato vescovo tra la fine del III e il IV secolo.

Temi più discussi: Ostia Antica, inaugurati un mosaico e una targa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica alla Scuola Aldobrandini; Visita al Parco Archeologico di Ostia Antica: guida completa e accessibilità in sedia a rotelle; Sant’Agostino e Santa Monica entrano nella Scuola Aldobrandini: a Ostia Antica inaugurati un mosaico e una targa dedicati ai due santi; Un mosaico e una targa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica alla Scuola Aldobrandini di Ostia Antica -.

Roma, un mosaico per Sant’Agostino e Santa Monica alla scuola Aldobrandini di Ostia anticaROMA – Un mosaico e una targa per ricordare ai giovani il valore della fede, della conoscenza e della ricerca della verità. È questo il significato dell’iniziativa che si è svolta a Roma presso la Scu ... dire.it

Ostia Antica, inaugurati un mosaico e una targa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica alla Scuola AldobrandiniSi è svolta lunedì 8 giugno presso la Scuola Aldobrandini di Ostia Antica la cerimonia di inaugurazione di un mosaico e di una targa commemorativa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica, figure simbo ... adnkronos.com

L'Arco Monumentale della Città Antica di Ariassos, Antalya, Turchia reddit