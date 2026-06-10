Ostia Antica | nuovi simboli di fede e studio alla scuola Aldobrandini

Cosa rappresentano il cuore e il libro nel nuovo mosaico?. Chi ha benedetto l'opera durante l'udienza in Piazza San Pietro?. Come può la figura di Santa Monica ispirare gli studenti?. Quale importante evento culturale attende la comunità nel 2026?.? In Breve Papa Leone XIV ha benedetto il mosaico durante l'udienza del 3 giugno. Fondazione Gold Millennium e Associazione Sant’Agostino hanno finanziato l'opera. L'iniziativa prepara il territorio al lancio del Premio Sant’Agostino 2026. L'assessore Andrea Morelli ha partecipato alla cerimonia presso la scuola Aldobrandini. Un mosaico e una targa per la scuola Aldobrandini: nuovi simboli a Ostia Antica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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