Algeria Papa Leone XIV visita i luoghi di Sant' Agostino a Ippona

Il Papa Leone XIV si trova ad Annaba, nell’antica città di Ippona in Algeria, dove è stato vescovo tra la fine del III e il IV secolo. La visita si svolge nei luoghi legati alla vita di sant’Agostino, figura centrale nella storia religiosa e culturale della regione. La presenza del Papa in questo sito storico è stata annunciata ufficialmente e si inserisce in un viaggio ufficiale in Nord Africa.

Papa Leone XIV è ad Annaba, l’antica Ippona, in Algeria, nei luoghi dove il suo padre spirituale sant’Agostino è stato vescovo tra la fine del 300 e il 430 d.C. Il Pontefice visita il sito archeologico e pianta un albero di ulivo. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Algeria, Papa Leone XIV visita i luoghi di Sant'Agostino a Ippona NO AL COLONIALISMO Papa Leone XIV in Algeria, ad Ippona sulle orme di Sant’AgostinoProsegue il viaggio apostolico di Papa Leone in Algeria, oggi è il giorno della visita ad Annaba l’antica Ippona, città di cui fu vescovo... Leggi anche: Leone XIV, il viaggio in Algeria sulle orme di Sant’Agostino. E lo scontro durissimo con Trump