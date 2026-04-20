Teatro Ostia Antica Festival 2026

Da romatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro di Roma inaugura la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato, dal 25 giugno al 18 luglio.Un cartellone d’eccellenza internazionale che, attraverso la potenza del mito classico e il fermento dei linguaggi contemporanei, si pone come strumento d’elezione per.🔗 Leggi su Romatoday.it

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