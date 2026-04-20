Teatro Ostia Antica Festival 2026

Il Teatro di Roma inaugura la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato, dal 25 giugno al 18 luglio.Un cartellone d’eccellenza internazionale che, attraverso la potenza del mito classico e il fermento dei linguaggi contemporanei, si pone come strumento d’elezione per.🔗 Leggi su Romatoday.it

AL VIA MYTHOS CON SOLD OUT PER «CINISCA, LA PRINCIPESSA CHE PARLAVA AI CAVALLI» | 25/01/2026

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S.T.Ar.T. Ostia: la tecnologia riporta in vita l’antica RomaOstia, 10 aprile 2026 – La tecnologia entra nei luoghi della memoria per conservarli, studiarli, restituirli al pubblico con strumenti nuovi, anche...

Ostia Antica, arte e cultura sul battello tra Tevere e mareOstia, 3 aprile 2026 – Dal 12 aprile al 19 luglio (15 appuntamenti), presso il Parco di Affaccio di Ostia Antica, si terranno mostre itineranti di...

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Tradizione e contemporaneità si incontrano al Teatro Ostia Antica Festival 2026Theodoros Terzopoulos, Asterios Peltekis, Angelin Preljocaj e Filippo Dini. Sono i quattro maestri contemporanei che porteranno in scena rispettivamente Le Baccanti di Euripide, la Lysistrata di ... ansa.it

Al via a Roma la prima edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del PassatoNasce a Roma la prima edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato, che dal 23 giugno al 26 luglio, trasformerà questo luogo iconico in un crocevia di arte e pensiero in dialogo ... romatoday.it

Il Teatro Ostia Antica Festival torna ad illuminare il palcoscenico a cielo aperto del Teatro romano di Ostia, con spettacoli di prosa e danza di respiro internazionale, tra classici e contemporaneità. Conferenza stampa: lunedì 20 aprile ore 12:30, Teatro Argentin x.com

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