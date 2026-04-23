Da Ostia Antica al Colosseo in sella alla bici | il progetto che piace alla regione Lazio

Un nuovo itinerario di 30 chilometri collega Ostia Antica al Colosseo, attraversando il parco archeologico dell’Appia Antica. Il progetto prevede l’utilizzo di biciclette per percorrere questo tragitto, che collega due siti di grande richiamo storico e archeologico. La regione Lazio ha promosso questa iniziativa come parte di un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico locale.

Un percorso lungo 30 chilometri che unisce due luoghi simbolo della storia romana: il Colosseo e il parco archeologico dell’Appia Antica. La ciclabile che piace alla RegioneSono questi i due estremi che dovranno essere collegati attraverso la nuova pista ciclabile.Il progetto rientra nel gruppo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Da Ostia al Colosseo in bicicletta, ecco il percorso. "Non darà fastidio alle auto"Dal Colosseo fino a Ostia Antica in bicicletta su un tracciato lungo 33 chilometri, di cui 14,5 dentro il Raccordo anulare, ma non sarà una ciclabile... Leggi anche: Investito e ucciso in sella alla sua bici mentre si allena: Palazzago piange il 19enne Francesco Mazzoleni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Teatro Ostia Antica Festival 2026; Da Euripide a Preljocaj: Ostia Antica si riaccende tra mito, tragedia e danza; Ostia Antica; Ostia Antica arriva negli hotel di Roma: l’arte esce dal museo e incontra i viaggiatori. Da Ostia Antica al Colosseo in sella alla bici: il progetto che piace alla regione LazioSono questi i due estremi che dovranno essere collegati attraverso la nuova pista ciclabile.Il progetto rientra nel gruppo di percorsi verdi e ciclopedonali che l’amministrazione regionale aveva ... romatoday.it Da Ostia al Colosseo in bicicletta, ecco il percorso. Non darà fastidio alle autoDal Colosseo fino a Ostia Antica in bicicletta su un tracciato lungo 33 chilometri, di cui 14,5 dentro il Raccordo anulare, ma non sarà una ... iltempo.it Cambio di impostazione per la Sala Riario di Ostia Antica: il progetto rinuncia all’ascensore - facebook.com facebook