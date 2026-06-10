Ostia al Grassi innovativo visualizzatore 3D per chirurgia oftalmica

All'ospedale Grassi di Ostia è stato attivato un nuovo sistema di visualizzazione in 3D destinato alla chirurgia oftalmica. Il dispositivo consente di visualizzare immagini tridimensionali durante gli interventi oculari. L'installazione è avvenuta nei giorni scorsi e rappresenta una novità tecnologica per la struttura sanitaria. Il sistema mira a migliorare la precisione delle operazioni e la qualità delle cure offerte ai pazienti.

“Innanzitutto la profondità di campo, passando per elevate prestazioni di ingrandimento, ottimizzazione dell’immagine chirurgica digitale, riduzione nell’utilizzo dell’intensità della luce e dell’endo illuminazione rivolta al paziente, arrivando a migliori caratteristiche ergonomiche durante le chirurgie per l’operatore e la registrazione e riproduzione dei video in 2D e 3D”, spiega il dott. Andrea Niutta, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ospedale lidense. “È uno strumento innovativo che unisce la precisione chirurgica alla possibilità offerta al chirurgo di lavorare in una posizione più ergonomica, riducendo l’affaticamento fisico durante interventi lunghi e complessi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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