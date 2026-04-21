Ostia al Grassi un Open Week sulla Salute della Donna

Da cdn.ilfaroonline.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da aprile 2026, in diverse città italiane, si svolge l'Open Week Salute Donna, promossa dalla Fondazione Onda ETS. L'iniziativa si svolge dal 22 al 29 aprile e offre servizi clinici, diagnostici e informativi rivolti alle donne. La manifestazione coinvolge strutture sanitarie pubbliche e private, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sulla salute femminile. A Ostia, l’evento si svolge presso il centro Grassi, coinvolgendo professionisti e cittadini.

“Anche quest’anno vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione offrendo alle donne la possibilità di conoscere meglio se stesse, la propria salute e i principali fattori di rischio sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e l’adozione di corretti stili di vita. Mettendo a disposizione un impegno multidisciplinare per coprire le diverse esigenze nelle varie fasi di vita: dall’adolescenza all’età adulta e il periodo della menopausa. Questa iniziativa rappresenta anche una occasione per avvicinare sempre più l’utenza ai servizi che le nostre strutture erogano ogni giorno tra consulenze, screening e confronti con professionisti di diversi settori”, spiega Rita Gentile, Dirigente delle Professioni Ostetriche e Responsabile Progetto Onda della ASL Roma 3.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale...

Leggi anche: Open Week sulla salute della donna al Fatebenefratelli “Buon Consiglio” di Napoli

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ASL Roma 3, Open Week Salute della Donna al Grassi e a Ostia; Open Week Salute Donna, Ostia al centro della prevenzione: al Grassi e al Consultorio visite gratuite, incontri e consulenze; Open Week Salute Donna al Grassi e al Consultorio di Ostia: visite gratuite dalla fertilità alla cura dei nascituri; Open week sulla salute della donna nella Asl Roma 3.

open week ostia al grassi unOstia, al Grassi un Open Week sulla Salute della DonnaOstia, 21 aprile 2026 – Dal 22 al 29 aprile si terrà in tutta Italia Open Week Salute Donna, la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione al femminile e promossa ... ilfaroonline.it

open week ostia al grassi unOpen week salute donna al Grassi e al consultorio di Ostia: visite gratuite dalla fertilità alla cura dei nascituriOpen Week Salute Donna al Grassi e al Consultorio di Ostia dedicata dalla Asl Roma 3 a un ciclo di visite e consulenze gratuite che abbracciano una vasta gamma di profili comprendenti parto, gravidanz ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.