Ostia al Grassi un Open Week sulla Salute della Donna

Da aprile 2026, in diverse città italiane, si svolge l'Open Week Salute Donna, promossa dalla Fondazione Onda ETS. L'iniziativa si svolge dal 22 al 29 aprile e offre servizi clinici, diagnostici e informativi rivolti alle donne. La manifestazione coinvolge strutture sanitarie pubbliche e private, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sulla salute femminile. A Ostia, l’evento si svolge presso il centro Grassi, coinvolgendo professionisti e cittadini.

“Anche quest’anno vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione offrendo alle donne la possibilità di conoscere meglio se stesse, la propria salute e i principali fattori di rischio sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e l’adozione di corretti stili di vita. Mettendo a disposizione un impegno multidisciplinare per coprire le diverse esigenze nelle varie fasi di vita: dall’adolescenza all’età adulta e il periodo della menopausa. Questa iniziativa rappresenta anche una occasione per avvicinare sempre più l’utenza ai servizi che le nostre strutture erogano ogni giorno tra consulenze, screening e confronti con professionisti di diversi settori”, spiega Rita Gentile, Dirigente delle Professioni Ostetriche e Responsabile Progetto Onda della ASL Roma 3.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ASL Roma 3, Open Week Salute della Donna al Grassi e a Ostia; Open Week Salute Donna, Ostia al centro della prevenzione: al Grassi e al Consultorio visite gratuite, incontri e consulenze; Open Week Salute Donna al Grassi e al Consultorio di Ostia: visite gratuite dalla fertilità alla cura dei nascituri; Open week sulla salute della donna nella Asl Roma 3.

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