Ostia attivato al Grassi nuovo ambulatorio per la terapia del dolore

A Ostia è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla terapia del dolore presso il centro sanitario di via Grassi. La struttura offre servizi specializzati rivolti ai pazienti che necessitano di trattamenti specifici per il dolore cronico e acuto. L’apertura fa parte di un progetto della ASL Roma 3 volto a migliorare l’assistenza sanitaria nella zona, garantendo accesso a cure più mirate e coordinate.

Ostia, 15 aprile 2026 – La ASL Roma 3 si conferma, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato tra ospedale e territorio, punto di riferimento non solo per l’assistenza sanitaria ordinaria, ma anche per percorsi terapeutici ad alta valenza specialistica orientati a restituire dignità, sollievo e autonomia a chi convive quotidianamente con la sofferenza. Prosegue quindi il potenziamento dei Servizi di Terapia del Dolore attraverso l’attivazione di un nuovo ambulatorio presso l’Ospedale Grassi di Ostia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18. Al nuovo centro va aggiunto l’ampliamento dell’offerta anche sul territorio dove sono...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate I disturbi del sonno. Al San Leopoldo Mandic attivato l’ambulatorioInsonnia, apnee notturne, narcolessia, parasonnie, disturbi del ritmo circadiano. Policlinico, attivato un nuovo ambulatorio specializzato per le anemie da carenza di ferroCoordinato dalla dottoressa Elisabetta Sciré, responsabile dell’Area terapia e vicario dell’unità operativa, è finalizzato a garantire ai pazienti...