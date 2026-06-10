Partita da Monopoli alle 7,20 l'ambulanza ha trasferito dal "San Giacomo" al nuovo ospedale il primo paziente, ricoverato in neurologia. Alla partenza presente l'assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia. All'arrivo presente il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Oggi ha luogo il trasporto di 21 degenti al nuovo nosocomio. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ospedale di Monopoli-Fasano: alle sette e mezza è arrivato il primo paziente Trasferimento dal "San Giacomo" di 21 degenti

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