Ospedale Monopoli-Fasano al via l' attivazione | Decaro in visita tra la nuova struttura e il San Giacomo
È iniziato questa mattina il trasferimento delle attività sanitarie e dei pazienti all’ospedale Monopoli-Fasano. La fase di attivazione del nuovo ospedale proseguirà durante la settimana. Il sindaco ha effettuato una visita tra la nuova struttura e l’ospedale San Giacomo. La ristrutturazione e l’avvio delle operazioni rappresentano il completamento di un processo iniziato con il trasferimento delle attività.
Ha preso il via questa mattina il piano per l'attivazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, che si completerà nel corso di questa settimana con il trasferimento delle attività sanitarie e dei pazienti.La doppia visita di DecaroIn mattinata, nella nuova struttura in contrada. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Nuovo ospedale Monopoli - Fasano, entro fine giugno al via con la metà dei posti letto
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