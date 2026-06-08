Ospedale Monopoli-Fasano al via l' attivazione | Decaro in visita tra la nuova struttura e il San Giacomo

Notizia in breve

È iniziato questa mattina il trasferimento delle attività sanitarie e dei pazienti all’ospedale Monopoli-Fasano. La fase di attivazione del nuovo ospedale proseguirà durante la settimana. Il sindaco ha effettuato una visita tra la nuova struttura e l’ospedale San Giacomo. La ristrutturazione e l’avvio delle operazioni rappresentano il completamento di un processo iniziato con il trasferimento delle attività.