Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano verso l' attivazione | Entro giugno completato il trasferimento dal San Giacomo

Entro la fine di giugno, le unità operative saranno trasferite dal San Giacomo al nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, permettendo l’attivazione della struttura. La procedura di spostamento è in corso e si sta concludendo in queste settimane. La nuova struttura sanitaria è pronta a entrare in funzione, sostituendo il vecchio ospedale. Nessuna data è stata ancora comunicata ufficialmente per l’apertura completa.

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