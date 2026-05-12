Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano verso l' attivazione | Entro giugno completato il trasferimento dal San Giacomo

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro la fine di giugno, le unità operative saranno trasferite dal San Giacomo al nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, permettendo l’attivazione della struttura. La procedura di spostamento è in corso e si sta concludendo in queste settimane. La nuova struttura sanitaria è pronta a entrare in funzione, sostituendo il vecchio ospedale. Nessuna data è stata ancora comunicata ufficialmente per l’apertura completa.

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Il trasferimento delle unità operative dal San Giacomo di Monopoli, che consentirà al nuovo ospedale di Monopoli-Fasano di entrare in funzione, sarà completato entro fine giugno. I tempi dell'effettiva attivazione della nuova struttura sanitaria sono stati oggi al centro di una seduta congiunta.🔗 Leggi su Baritoday.it

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