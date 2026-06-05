Tra l’8 e il 14 giugno 2026, Venere e Giove si troveranno in aspetto favorevole, influenzando le previsioni settimanali. Durante questa fase, si registrano possibili miglioramenti nelle relazioni e nelle opportunità di crescita personale. Non ci sono eventi astronomici di particolare rilevanza segnalati in questa settimana. L’oroscopo si concentra sulle influenze generali di questi pianeti, senza prevedere eventi specifici o sviluppi particolari.

L'oroscopo della prossima settimana, dall'8 al 14 giugno 2026, racconta sette giorni in cui il cielo sembra spalancare le braccia: nei primi caldi veri dell'estate, con le sere che si allungano e la voglia di stare fuori che cresce, Venere e Giove si abbracciano e regalano una delle settimane più generose dell'anno. Firma: Artemide – Aggiornato il 5 giugno 2026 La settimana parte morbida lunedì, poi martedì 9 arriva il momento più alto: Venere e Giove si incontrano nel Cancro, in quella che la tradizione chiama "la grande beneficio" — una congiunzione di fortuna in amore e nelle cose concrete. È l'ultima volta che questi due pianeti si trovano nel Cancro prima che Giove cambi casa a fine mese, quindi sa un po' di regalo d'addio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana dall'8 al 14 giugno 2026: Venere e Giove aprono una settimana di grazia

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Oroscopo della Settimana dall1 al 7 giugno 2026

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