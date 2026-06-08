Oroscopo della settimana dall' 8 al 14 giugno 2026 | Venere e Giove all' ultimo abbraccio in Cancro

Da feedpress.me 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dall’8 al 14 giugno 2026, l’oroscopo segnala che Venere e Giove si trovano nell’ultimo aspetto in Cancro. La settimana si divide in due fasi: una caratterizzata dall’elemento acqua, seguita da quella del fuoco. La presenza di questi pianeti indica un influsso di emozioni e relazioni nei primi giorni, mentre i successivi portano energia e dinamismo. Le influenze planetarie si alternano, influenzando vari aspetti della vita quotidiana.

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L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 racconta sette giorni che si muovono in due tempi: prima l'acqua, poi il fuoco. Nei primi caldi veri dell'estate, con le sere che si allungano e la voglia di stare fuori che cresce, il cielo prima si raccoglie intorno agli affetti e poi, da sabato, si accende e chiede di mostrarsi. Firma: Artemide – Aggiornato l'8 giugno 2026 La settimana parte morbida lunedì 8, con la Luna in Pesci che chiude in dolcezza la fase iniziata a fine maggio. Poi martedì 9 arriva il momento più alto: Venere e Giove si abbracciano negli ultimi gradi del Cancro, in quella che la tradizione chiama "la grande beneficio" — una congiunzione di fortuna in amore e nelle cose concrete. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo della Settimana dall8 al 14 giugno 2026

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