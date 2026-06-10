L’oro ha chiuso la giornata con un aumento di prezzo, dopo settimane di crescita sostenuta. La domanda da parte delle banche centrali continua, mentre le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni fiscali mantengono il metallo prezioso in prima linea. Tuttavia, le prospettive si sono fatte più equilibrate, con alcuni analisti che segnalano una possibile stabilizzazione dei prezzi nel breve termine. La fiducia negli asset di riserva tradizionali resta elevata, ma senza ulteriori spinte rialziste evidenti.

L’oro è stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni, sostenuto da una potente combinazione di acquisti da parte delle banche centrali, incertezza geopolitica, preoccupazioni fiscali e calo della fiducia negli asset di riserva tradizionali. Continuiamo a credere che la tesi a lungo termine a favore dell’oro rimanga intatta. Tuttavia, riteniamo che il bilancio dei rischi per i prossimi trimestri sia diventato più equilibrato. Lo sottolinea Matt Bance, Solutions Strategist and Portfolio Manager, T. Rowe Price spiegando che una parte significativa della tesi strutturale rialzista è ormai ampiamente riconosciuta e riflessa nei prezzi. Oro: outlook resta positivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro: outlook resta positivo, ma prospettive più equilibrate

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